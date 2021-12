SESI Bahia prorroga inscrições para cursos gratuitos em sete municípios

O Serviço Social da Indústria do Estado da Bahia (SESI-BA) prorrogou para até o dia 31 de julho as inscrições voltadas aos cursos gratuitos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) em sete municípios baianos. São eles: Salvador, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista, Brumado, Teixeira de Freitas e Ilhéus.

As inscrições, que podem ser feitas gratuitamente no site do SESI Bahia , são direcionadas a pessoas a partir de 18 anos e que não concluíram os ensinos Fundamental ou Médio. Os cursos do EJA do SESI são realizados na modalidade a Distância (EAD) e também não será cobrada taxa de matrícula ou mensalidade.

