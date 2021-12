Serviços personalizados e que estão em alta; você sabe quais são?

Alguns segmentos estão com o espaço no mercado de trabalho cada vez mais ativos. Muitos deles você nem sabe exatamente o que faz, por isso, vamos esclarecer esses serviços personalizados que estão em alta, e você talvez precise de pelo menos um desses três profissionais, ou talvez queira se tonar como um deles, mas não sabe necessariamente qual a formação ou especialização que se deve seguir.

Vamos começar organizando as ideias falando do Personal Organizer. É o profissional capacitado para organizar e assessorar a arrumação de determinado ambiente, sejam eles residenciais ou comerciais. Um serviço que está sendo muito procurado, afinal um ambiente bem organizado faz toda a diferença. Para atuar é preciso fazer um curso especificamente da área.

Mirella Guedes trabalha como Personal Organizer há cinco anos e garante que a procura pelos serviços de organização vem crescendo gradativamente. Organização nunca foi tão essencial quanto nos dias de hoje, quando se vive em constante luta contra o tempo. “O profissional de organização surge como forte aliado nesse cenário. As pessoas estão buscando e sentindo os benefícios de ter e manter a casa e a rotina doméstica organizada, pois melhora a qualidade de vida, otimiza tempo, poupa dinheiro e promove bem-estar”, pontua.

Outro profissional que vem ganhado cada vez mais espaço é o Personal Trainer. Com o tempo escasso e a consciência da importância da prática de atividade física, homens e mulheres buscam suporte exclusivo deste profissional de Educação Física . Focado em um aluno por vez, com treino especializado, o profissional tem maior compromisso com as necessidades e resultados desejados do aluno. Além dessa vantagem, um outro fator é você poder adequar o horário que mais se encaixe na sua agenda.

O Personal Trainer Maurício Brasil, que atua há dois anos na área, só vê vantagens no trabalho especializado e personalizado. “Optei justamente pelo fato de ser mais vantajoso do que academia, em relação a carga horária de trabalho acompanhamento é individual”. Uma outra questão que Maurício destaca é o crescimento da procura pelo serviço. “As pessoas estão investindo mais em atividade física, tanto por uma questão de saúde e longevidade quanto por razões estéticas”, destaca.

Agora que você organizou a casa, fez atividade física, deve estar se perguntando e o Personal Stylist? O que faz esse profissional? Eles prestam serviço de consultoria de moda personalizada e conseguem transformar muita gata borralheira em Cinderela. Para atuar na profissão é necessário conhecer técnicas de vestuário e, principalmente, respeitar o estilo de cada pessoa, que tipo de roupa é melhor para determinadas formas de corpo e o que vestir para cada ocasião. Contratando um Personal Stylist é possível aprender dicas de moda e tendência e ter um closet transformado.

A Personal Stylist Narcisa Goés pontua que o objetivo do trabalho é melhorar a imagem pessoal do cliente, prestando consultoria de moda, ensinando-o a pensar que roupa usar, analisar cada peça, valorizando o aproveitamento do que já se tem, respeitando sempre o estilo de cada um. “Não me limito somente ao tipo de corpo que a pessoa tem, mas busco entender toda a sua rotina para organizar e desenvolver novos looks, aproveitar o que já tem ou comprar coisas novas”, esclarece.

