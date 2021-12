Serviços do Conselho Regional de Enfermagem chegarão a dez municípios através dos Correios

Os serviços do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (COREN-BA) serão ampliados para dez municípios baianos, por meio do Balcão Cidadão Correios. O acordo foi assinado na segunda-feira (30), pelo presidente interino da entidade de classe, Holmes Filho, e pela superintendente dos Correios na Bahia, Maria de Souza Meirelles.

O Balcão Cidadão é uma estratégia adotada pela estatal visando expandir a parceria com instituições públicas e privadas para a oferta de multisserviços, por meio da infraestrutura e da capilaridade da rede de atendimento dos Correios. “Com esta parceria, profissionais de Enfermagem poderão realizar uma série de serviços, sem precisar se deslocar para as subseções ou sede do Conselho. Com isso, vamos aumentar a capilaridade dos nossos serviços e oferecer a eles mais comodidade, qualidade e agilidade no atendimento”, destacou Holmes.

Com a iniciativa, serviços do COREN-BA serão disponibilizados, inicialmente, em dez agências do Estado, que ainda serão definidas. As unidades de atendimento e equipes do Conselho estão afinando os detalhes técnicos para propiciar a oferta de serviços, como atualização de dados cadastrais, emissão de certidões, renovação e segunda via de carteira, entre outras demandas. “Já iniciamos a capacitação dos profissionais, principalmente da área de Tecnologia da Informação, para que possamos disponibilizar esses serviços em um curto espaço de tempo”, detalhou o presidente interino.

A superintendente dos Correios, Maria de Souza Meirelles, fala da importância da celebração do contrato com o COREN-BA, sendo o primeiro do projeto Balcão do Cidadão na Bahia. “Os Correios serão uma extensão dos serviços oferecidos pelo Conselho, através do atendimento multicanal das nossas unidades, preparadas para facilitar o cotidiano dos profissionais da saúde, tão relevantes pelos serviços prestados à população”.

