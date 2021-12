Sequilhos: sabor de ser dona do próprio negócio

Talvez você tenha um dom, nem se dá conta e só precisa de um empurrãozinho. Assim aconteceu com a Vanessa dos Santos, 37 anos, que deixava muita gente com água na boca quando fazia sequilhos durante as reuniões de amigos. Ela só não enxergava o talento como uma oportunidade de gerar renda própria.

Na época da faculdade, quando fazia o curso de Administração , a baiana até pensava em ter o seu próprio negócio. “Eu tinha muita vontade mas a prática e o amadurecimento só vieram dois anos depois de formada”, conta. Como ela, um em cada quatro estudantes do ensino superior tem ou pretende ser o seu próprio patrão, segundo apontou a pesquisa Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras, realizada pelo Sebrae em 2016.

Os sequilhos, feitos de modo esporádico por Vanessa, já se mostravam como uma boa opção mas não recebiam a atenção devida. “Já vinha dando certo mas eu não estava tendo tempo e nem gás mesmo. Às vezes, chegava cansada e não dava o tempo necessário, fazia apenas uma encomenda e pronto. Não dava atenção a outros pontos, como redes sociais da sequilharia”, relembra.

O foco da microempresária era outro: queria trabalhar em uma multinacional. Atuou como auxiliar administrativo, seguiu estudando e se especializando até que conseguiu um estágio onde tanto queria. Mas como boa empreendedora que já era, sentia que faltava algo. “Eu estava um pouco insatisfeita com o trabalho, mas não com a profissão. Estava insatisfeita com a empresa porque não tinha reconhecimento que achava que deveria ter”, explica Vanessa.

O “empurrãozinho” que a Vanessa precisava para mudar de vida para alguns pode até ser encarado como uma situação desagradável: ela foi desligada da empresa. Elogios e muito planejamento foram os ingredientes essenciais para hoje ela assumir o comando da Lindah Sequilhos, sequilharia que faz sucesso em Salvador (BA).

Bolsa de estudo ajudou na realização do sonho

A receita dos sequilhos da Vanessa deu mais liga quando ela conseguiu uma bolsa de estudo do Educa Mais Brasil para o curso de Administração. "Pra mim foi uma vitória muito grande. Eu fui a segunda da família a formar. Foi uma conquista de todos, além de tornar o meu sonho real”, conta emocionada.

Hoje, todas as técnicas e os conceitos aprendidos no curso de Administração são hoje aplicados na sequilharia. O conhecimento ajuda Vanessa a provar um novo sabor. “Até como empreender mesmo, eu jamais imaginaria que eu colocaria a mão na massa literalmente. Eu sei que sempre fui mas para a parte de administrar mesmo, mas hoje eu faço o conjunto completo. Estou realizada”, comemora.

SEBRAE oferece cursos de empreendedorismo a distância

Uma das dicas da Vanessa para quem quer empreender é buscar a constante especialização. “Pesquisar o mercado, saber o que você quer e ter bastante foco. Quanto a gente tem muitas opções, acaba se perdendo. É preciso criar um plano de negócio, ter meta e estar sempre atento a como o mercado vai receber o seu produto”, recomenda.

A internet, como argumenta Vanessa, é uma ótima ferramenta para quem precisa se especializar. O Sebrae, por exemplo, oferece cursos gratuitos a distância sobre diferentes vertentes do empreendedorismo. Os cursos não têm limite de turma e o aluno deve observar somente o prazo de conclusão, que varia de acordo com a disciplina. Confira os mais procurados no site da instituição:

- Finanças Simples Nacional para quem deseja aprender a calcular os impostos contidos no regime tributário.

- Formação do Preço e Venda ensina a mensurar o valor de venda adequado para cada produto ou serviço oferecidos

- Como formalizar o seu negócio oferece instruções para quem precisa formalizar o negócio, mostrando quais são os benefícios e as obrigações

- Como agir de maneira empreendedora capacita quem deseja se tornar um empreendedor de sucesso.

