Semana do MEI oferece capacitações gratuitas em 98 municípios baianos

Realizada pelo Sebrae, a Semana do MEI acontece de 20 a 24 de maio, em 98 municípios baianos e oferece programação gratuita com orientação empresarial. Em Salvador, serão realizadas 130 capacitações, com 5,5 mil vagas. Diferente dos anos anteriores, quando todas as capacitações aconteciam em um mesmo local, este ano elas serão realizadas em diversos espaços/salas de capacitação da cidade.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) realiza mais uma edição da Semana do MEI, entre os dias 20 e 24 de maio. Uma série de 130 ações, com 5,5 mil vagas, acontece na Estação Nova Lapa, no Shopping Cajazeiras, no Espaço Colabore (Parque da Cidade), na Casa do Comércio (com uma programação focada no empreendedorismo feminino) e nas agências do SEBRAE e do SAC. A abertura do evento na capital vai ser na sala de cinema UCI do Shopping da Bahia, no dia 20. Além das capacitações presenciais, serão oferecidos cursos, aulas e conteúdos à distância. Interessados podem consultar a programação completa e fazer as inscrições pelo site Semana do MEI .

Para os 22 eventos on-line serão disponibilizadas 4,6 mil vagas. As capacitações serão realizadas pelo Youtube e Whatsapp e os inscritos receberão o link para acessar os eventos. Serão fornecidas, também, aulas no canal do SEBRAE Talks, no Youtube, para onde os inscritos serão direcionados com exclusividade. Os temas abordados são voltados para a área de Finanças, com apresentação de cases de sucesso. Os vídeos têm entre 30 e 50 minutos e ficarão disponíveis durante dois dias. Para participar das capacitações, o MEI deverá ligar para a Central de Relacionamento SEBRAE, no número 0800 570 0800, ou realizar a sua inscrição no site do evento.

O gerente da unidade regional do SEBRAE em Salvador, Rogério Teixeira, explica que o objetivo do evento é contribuir para o fortalecimento do MEI com a oferta de orientações e capacitações diversas, tanto para quem deseja se tornar um MEI como para quem precisa daquela abordagem diferenciada para migrar para uma microempresa. “O MEI deve aproveitar o momento para se dedicar ao aprendizado, para que possa melhorar como empreendedor e gerar resultados positivos para seu negócio”, ressalta.

