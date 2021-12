SEMA lança caderno de formação sobre educação ambiental na Agricultura Familiar

Com o objetivo de fortalecer e potencializar a ação da juventude baiana rural e de aprimorar as políticas públicas nas áreas de Meio Ambiente, Educação do Campo e Agricultura Familiar, o caderno de formação “Educação Ambiental na Agricultura Familiar” será disponibilizado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia (SEMA). Os interessados podem adquirir o material clicando aqui .

A publicação faz parte do projeto “Educação Ambiental na Agricultura Familiar: fortalecendo e potencializando a ação da juventude do campo baiano”, que apoia a formação de jovens entre 16 a 29 anos, técnicos e educadores de três Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) dos municípios de Quixabeira, Alagoinhas e Rio Real, visando incorporar questões ambientais, agroecologia, restauração, sistemas agroflorestais e regularização ambiental na pauta das unidades escolares.

A coordenadora de Educação Ambiental para a Sustentabilidade da SEMA, Zanna Matos, falou sobre o caderno de formação. "Espera-se que a publicação traga informações importantes para a vida dos jovens participantes e, com elas, os conhecimentos sejam construídos de forma coletiva e útil para a criação de um meio rural com mais gente, menos máquinas e saudável para todos. A publicação foi produzida a partir das ações de formação com os jovens das EFAs, em 2017, e agora está disponível para consulta e formação de novos atores".

No processo de elaboração foram respeitadas as experiências comunitárias locais, sendo subsidiada também por conteúdos teóricos e práticos sobre Agricultura Familiar e Agroecologia; Metodologias Participativas; Educomunicação; e Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (Cefir). O projeto foi desenvolvido em parceria com a Rede de Escolas Família Agrícolas Integradas do Semi-Árido (REFAISA), a Associação das Escolas das Comunidades e Famílias Agrícolas da Bahia (AECOFABA) e a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), com o apoio do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA).

adblock ativo