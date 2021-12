Seis postos SAC da região norte da Bahia suspendem atendimento

Seis postos da Rede SAC do norte da Bahia vão ficar fechados desta segunda-feira, 22, até a próxima sexta, 26, seguindo a ampliação das medidas de restrição para conter a propagação da Covid-19 na região, anunciadas pelo governador do estado, Rui Costa.

Com isso, a previsão é de que as unidades situadas em Juazeiro, Senhor do Bonfim, Curaçá, Remanso, Pilão Arcado e Sento Sé retomem o atendimento ao público somente no dia 29.

Os postos da capital baiana e Região Metropolitana de Salvador (RMS) seguem fechados. Enquanto que os outros postos no interior estão funcionando normalmente.

O atendimento no SAC é feito exclusivamente por agendamento, por meio do aplicativo SAC Digital ou no site.

adblock ativo