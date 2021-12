SEI divulga resultados sobre mercado de trabalho e taxa de desemprego na RMS

A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), através da Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Salvador, divulgou resultados sobre o mercado de trabalho na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os dados mostram que, em 2017, o contingente de desempregados foi estimado em 467 mil pessoas, o que significa um aumento de 11 mil pessoas em relação a 2016. Esse cenário foi resultado do acréscimo da População Economicamente Ativa – PEA (45 mil ou 2,4%) em número superior à geração de postos de trabalho (34 mil ou 2,4%). No ano em análise, a taxa de participação – indicador que estabelece a proporção de pessoas com 10 anos ou mais presentes no mercado de trabalho como ocupadas ou desempregadas – aumentou, passando de 57,3% para 57,6%.

A pesquisa captou, também, informações sobre a taxa de desemprego estável na Região Metropolitana de Salvador, em dezembro de 2017. Os dados mostram que a taxa de desemprego total da RMS ficou estável em 23,8% da População Economicamente Ativa (PEA), entre novembro e dezembro. Segundo as suas componentes, houve aumento da taxa de desemprego aberto, que passou de 16,8% para 17,2%, e declínio da taxa de desemprego oculto, que passou de 7% para 6,5%.

adblock ativo