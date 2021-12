Segurança viária nas rodovias baianas é tema de workshop

Estão abertas as inscrições para o IV Workshop de Segurança Viária, que será realizado no dia 27 de setembro, às 8h, no auditório da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (SEINFRA), no Centro Administrativo, em Salvador. Os interessados devem enviar um e-mail para o endereço rodovias.seguranças@infra.ba.gov.br e seguir as orientações que serão encaminhadas após a solicitação. A edição deste ano terá como tema “O sentido é a vida: Gestão de Segurança Viária para resultados”.

Realizada durante a Semana Nacional de Trânsito, a ação discutirá a importância da gestão para resultados da segurança viária nas rodovias estaduais e federais. O evento é organizado pela SEINFRA, Policia Militar da Bahia (PM-BA), através do Batalhão de Policia Rodoviária (BPR), e o Banco Mundial.

