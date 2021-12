Secretarias da Educação e da Saúde promovem palestra virtual sobre prevenção ao suicídio

Dentro das atividades da campanha “Setembro Amarelo”, que vem mobilizando os colégios estaduais em torno da prevenção ao suicídio, será realizada mais uma webpalestra sobre a temática. A ação acontece nesta quinta-feira (12), com transmissão às 14h30, pelo link ( https://telessaude.ba.gov.br ).

A palestra virtual é promovida pelas secretarias estaduais da Educação e da Saúde e abordará o tema “O suicídio na população negra”, com o psicólogo social Valter da Mata Filho, que também é responsável pelo Serviço de Psicologia do Centro de Referência de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa Nelson Mandela.

As ações na SEC acontecem por meio do programa Saúde do Professor, com o objetivo de promover uma maior compreensão e conscientização da comunidade escolar sobre o problema. As palestras virtuais acontecerão todas as terças e quintas-feiras deste mês. As escolas também estão realizando palestras, debates, mesas redondas e caminhadas.

Outra iniciativa nas escolas é a divulgação do Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio (NEPS), da Secretaria da Saúde. O serviço, que integra o portfólio do Centro de Antiveneno da Bahia (CIAVE), atua na prevenção de suicídios e na redução de reincidências da tentativa desses eventos. A equipe do núcleo é formada por enfermeiros, psicólogas, terapeutas ocupacionais, psiquiatras e estagiários de Psicologia, que atendem pacientes de todas as idades.

O acesso ao serviço se dá através de demanda espontânea ou por casos de tentativa de suicídios identificados em emergências. As atividades do núcleo foram iniciadas em 1991 e, atualmente, o núcleo é referência na Bahia e no Brasil. As ações do NEPS incluem orientação aos pacientes e familiares, e, também, a preparação de equipes de Saúde.

Mais sobre o Setembro Amarelo - No Brasil, o “Setembro Amarelo” foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio (10 de setembro). A ideia é pintar, iluminar e estampar o amarelo nas mais diversas resoluções, garantindo mais visibilidade à causa.

