Secretaria da infraestrutura defende o investimento em em energia limpa como saída para evitar crises energéticas

A Bahia possui a maior capacidade de energia solar do Brasil e está em segundo lugar na geração de energia eólica, respondendo por mais de 84% do potencial energético de fonte sustentável do país, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O Estado conta com 93 parques eólicos e 15 parques de energia com fonte solar em operação comercial. A estimativa é de que a potência gerada pelos ventos seja capaz de abastecer cerca de 6,4 milhões de residências, levando em consideração um consumo médio mensal de 110kWh. É dentro deste cenário que a Secretaria de Infraestrutura do Estado (SEINFRA) considera que a saída para evitar crises energéticas é investir em energia limpa.

A importância de realizar investimentos nessa área é destacada pelo secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti. “A Bahia tem sido protagonista no fomento de energia limpa e em pesquisas neste setor, inclusive, ampliando projetos híbridos, que contemplam a geração de energia a partir de fonte solar e eólica. Investir em energia limpa é a saída para evitar crises energéticas”. A expectativa, conforme o gestor, é de crescimento para o setor, pois há uma previsão de ampliação na capacidade de geração para o Estado a partir da implantação de 89 parques eólicos, já em andamento, e mais 69 que vão entrar em construção.

A expansão do uso de energias renováveis no Estado e a viabilidade comercial estão mapeadas no novo Atlas Solar da Bahia, previsto para ser lançado neste primeiro semestre. Na edição, estão apresentadas pesquisas de projetos híbridos em cidades como Bom Jesus da Lapa e Tabocas do Brejo Velho, que possuem capacidade de gerar energia solar (de dia) e eólica (à noite). Somente na geração de energia solar são investidos mais de R$ 3 bilhões, segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). “Os números da Bahia são positivos e precisam ser vistos com entusiasmo”, afirma o secretário da SEINFRA.

