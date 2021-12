Secretaria da Educação do Estado promove nova edição do Aulões ENEM 100%

Com o objetivo de ampliar as oportunidades de aprendizagens de competências cognitivas e socioemocionais dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio e da Educação Profissional e Tecnológica, com foco na melhoria do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a Secretaria da Educação do Estado (SEC) promove uma nova edição do Aulões ENEM 100%. A ação pedagógica está programada para os seguintes períodos: de 15 a 19 de julho; de 19 a 23 de agosto; de 23 a 27 de setembro; e de 7 a 11 de outubro, nos turnos matutino (das 9h às 12h) e vespertino (das 14h às 17h), no auditório da SEC, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), com transmissão ao vivo por meio do Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br) e nas redes sociais da Educação Bahia. As provas do ENEM 2019 serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro.

O projeto Aulões ENEM 100% vai abranger, no total, 1.600 unidades escolares de Salvador e da Região Metropolitana de Salvador, contemplando 6.400 alunos. A superintendente de Políticas para a Educação Básica da SEC, Manuelita Brito, fala sobre a importância da ação. “Os aulões são mais uma etapa da mobilização para o ENEM e têm uma importância fundamental porque quanto mais os estudantes se encontram e socializam suas dúvidas se preparam para este momento que é tão determinante porque tem a ver com o seu ingresso no Ensino Superior. A gente aposta nesta ação, que é quando a Secretaria literalmente vira escola, pois recepciona os alunos durante uma semana inteira, nos dois turnos, recebe professores super qualificados, munidos de material de apoio, além dos canais da internet. Mais uma vez, vai ser um momento importante para a rede estadual”.

Durante os aulões serão abordados conteúdos voltados às provas do ENEM nas disciplinas de Língua Portuguesa, Redação, Matemática, História, Geografia, Biologia, Química, Física, Sociologia e Língua Inglesa.

