Saúde: qual a importância da prevenção?

“Prevenir é melhor que remediar” - expressão antiga que ainda faz todo sentido nos dias atuais. Quando se trata de saúde , quanto mais cedo o diagnóstico, melhores as chances de tratamento e até cura. Mas, por que tantos brasileiros, assim como a população mundial, tem dificuldade de manter a prevenção dos cuidados com saúde?

Dados do último relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que cerca de 73% de todas as mortes no Brasil são atribuíveis às doenças consideradas evitáveis, as chamadas doenças não transmissíveis (DNTs), como as cardiovasculares, respiratórias, diabetes, renais, dentre outras. De acordo com a lei 8.080, de 1990, a saúde é um direito fundamental do ser humano, sendo dever do Estado prover as condições indispensáveis.

A farmacêutica Lorena Souza da Silva destaca sobre a importância de uma boa prevenção. “O diagnóstico precoce de diversas patologias vai contribuir, muitas vezes, para que o paciente tenha a chance de reverter o quadro, podendo ele ser encaminhado aos profissionais especialistas e, consequentemente, direcionado ao acompanhamento adequado no intuito de deter a progressão e agravamento da doença”, ressalta.

Na avaliação da especialista, alguns motivos contribuem para dificultar a prevenção. “Existem pessoas que têm receio de descobrir que possui alguma patologia, outras vivem uma sobrecarga do dia a dia e de falta de tempo, não priorizando a saúde; e tem aquelas que não têm acesso à informação e esclarecimento sobre a importância do cuidado à saúde”.

Independente de sintomas, é prioritário buscar serviço de saúde, realizar um monitoramento através dos exames e do acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, farmacêuticos, odontólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e educadores físicos para que se possa ter uma orientação adequada favorecendo a longevidade. A prática regular de exercício físico também contribui muito com a boa saúde. “Existem dois fatores importantes: o motivacional e a disciplina. A pessoa precisa acreditar que a atividade física trará um benefício para sua saúde e, por este motivo, deve incorporar a atividade na sua rotina”, conclui.

Entre as prioridades de saúde para 2019, a OMS destacou 10:

1. Poluição do ar e mudanças climáticas

2. Doenças crônicas não transmissíveis

3. Pandemia de gripe

4. Cenários de fragilidade e vulnerabilidade

5. Resistência antimicrobiana

6. Ebola

7. Atenção primária de saúde

8. Relutância em vacinar

9. Dengue

10. HIV

adblock ativo