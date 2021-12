Santo Estêvão terá 'São João Centenário' com atrações musicais em live

A maneira encontrada pela Prefeitura de Santo Esteêvão para manter a tradição dos festejos juninos foi realizar a live do 'São João Centenário', nos dias 23 e 24 de junho. As atrações apresentarão repertórios que vão desde o forró raiz , até os sucessos mais tocados do momento (confira progração completa abaixo)

De acordo com a Prefeitura "essa é uma forma encontrada de celebrar uma época tão importante para a população em meio a todo o cenário de pandemia de covid-19". Além disso, o evento também dá continuidade aos festejos do ano do centenário da cidade baiana.

