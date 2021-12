Salários de 18 mil servidores do Estado serão reestruturados

O governador Rui Costa assinou acordo para a reestruturação da tabela de vencimentos dos auxiliares e técnicos administrativos de diversos órgãos estaduais que têm vencimentos básicos abaixo do salário mínimo. A reestruturação da tabela vai abranger pouco mais de 18 mil servidores, entre ativos, aposentados e contratados sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), que cumprem carga horária de 40 horas semanais. De acordo com dados da Secretaria da Administração, isto representa uma despesa de R$ 50,4 milhões para os cofres públicos em 2019 e R$ 110,3 milhões em 2020. A medida significa um ganho salarial médio de 20,99% e 19,35% para auxiliares e técnicos administrativos, respectivamente.

“Apesar de todas as dificuldades do cenário econômico que os Estados estão enfrentando e a partir de um diálogo franco, aberto com as representações sindicais, conseguimos atender a um importante pleito. Estamos encaminhando o projeto de lei para a Assembleia Legislativa”, declarou o secretário da Administração, Edelvino Góes.

O acordo foi firmado pelo governo estadual com a Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (FETRAB), a Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (AFPEB), o Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia (SINFDSEFAZ), o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia (SINDSAÚDE), o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (SINSPEB) e o Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (SINDIPOC).

