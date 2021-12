Sala de aula pode ser um quintal cheio de possibilidades

Há tempos que uma sala de aula não funciona somente entre quatro paredes, com alunos sentados nas cadeiras, quadro, silêncio e professor ensinando. Na fase da primeira infância , atividades extraclasse são primordiais para o processo da aprendizagem. Descobrir o mundo fora da sala de aula convencional pode ser um quintal cheio de possibilidades: pé no chão, hortas, animais e muitas brincadeiras educativas e divertidas.

Renyclay Quadros de Souza é pai de dois meninos, Romeo, de 5 anos, e Theo, de apenas 3 anos, e sabe muito bem a importância de proporcionar para os filhos um aprendizado mais humanizado. “Eu e minha esposa tivemos uma educação mais ligada à natureza e as salas de aulas fechadas, com crianças muito presas, começaram a incomodar muito a gente”, conta ele, que é analista de Sistemas .

A diretora e proprietária da Escola Kurumi , Harmonia Ferri, acredita que a criança precisa ter assegurado o momento do brincar. “E assim a gente segue a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do MEC, que é um documento que rege e norteia as práticas da Educação Infantil. Nossos educadores conseguem enxergar as crianças de forma mais plena. Nada de prender crianças em salas de aula, quando todo aquele corpo pequenino e cheio de energia pede para brincar e explorar o mundo”, defende.

Renyclay tem os dois filhos matriculados na Escola Kurumi e vê o grande crescimento de ambos. “Além de propor um espaço rico em atividades, a metodologia que eles aplicam para as crianças terem mais autonomia, até nas atividades mais simples, é fundamental para o crescimento deles”, comemora o pai de Romeo e Theo.

A Escola da Península também tem apostado no aprendizado mais próximo dos alunos e fugido do convencional. Além das atividades em sala, os alunos são estimulados a todo momento a vivenciar a prática dos conteúdos ensinados. Aulas externas também fazem parte da rotina escolar. A diretora pedagógica Cristiana dos Santos Seixas Brito Cunha ressalta a importância destas atividades extraclasse para o processo de crescimento das crianças: “Acreditamos que, para a educação ser completa, é necessário inventar, reinventar, movimentar e transformar a sala de aula. A arte e a educação caminham de mãos dadas para o sucesso psicoemocional das crianças. Assim, as aulas de capoeira, futsal e dança são fundamentais também”, pontua a diretora.

Vanessa Casaes – Agência Educa Mais Brasil

