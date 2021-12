Saiba quais são as melhores universidades particulares do Brasil segundo o RUF

A cada dez instituições de Ensino Superior no país, nove são particulares. E, ao contrário do senso comum, a história de que a universidade pública oferece formação melhor que a privada não é verdadeira. De acordo com o Censo da Educação Superior 2017, no Brasil, das 93 universidades privadas existentes no país, nove delas lideram o ranking do RUF (Ranking Universitário Folha), que faz uma avaliação anual do ensino superior desde 2012.

No ranking de universidades estão classificadas as 196 universidades brasileiras públicas e privadas que são analisadas a partir de cinco indicadores, entre eles pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado. Cada indicador gera uma pontuação baseada na soma de valores conquistados pelas instituições.

Os dados que compõem os indicadores de avaliação são coletados pela Folha de São Paulo - responsável pelo RUF – nas bases do Censo da Educação Superior do Inep-MEC, Enade, SciELO, Web of Science, Inpi, Capes, CNPq, Fundações estaduais de fomento à Ciência e em duas pesquisas anuais feitas pelo Datafolha.

De acordo com o RUF, a PUC do Rio Grande do Sul é uma das melhores universidades privada brasileira. A instituição conta com mais de 25 mil alunos e oferece 72 opções de curso, entre eles Filosofia , Turismo e Medicina. Em atividade desde os anos 30, em 1948, a instituição foi transformada em uma universidade e, depois disso, se firmou como uma das mais tradicionais e completas universidades de pesquisa e extensão do Brasil.

As outras universidades que se encontram no ranking, são: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Universidade do Vale do Rio dois Sinos, Universidade de Caxias do Sul, Universidade Católica de Brasília, Universidade Nove de Julho, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Universidade Mackenzie, Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

Ranking de Cursos

O RUF também possui um ranking de cursos, onde é possível encontrar a avaliação de cada um dos 40 cursos de graduação com mais ingressantes no Brasil de acordo com o último Censo da Educação Superior, a exemplo de Administração e Direito , a partir de dois indicadores: ensino e mercado. Nos rankings de cursos são avaliadas universidades, centros universitários e faculdades.

O nome desses cursos, porém, não é padronizado. Cada instituição dá um nome diferente para cursos semelhantes. Por isso, o site do ranking mostra como esses nomes estão agrupados nas 40 áreas do RUF. Entre as áreas analisadas se encontram: Biologia , Ciências Contábeis, Comunicação Social , Economia, Geografia e Letras .

