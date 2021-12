Saiba o que colocar no primeiro currículo

O que um candidato sem experiência deve colocar no currículo? A tarefa não é tão simples e é bem possível que você passe algumas horas olhando para a tela em branco e pensando que sem experiência você não tem o que colocar no seu primeiro currículo. No entanto, mesmo que você não tenha experiência profissional, o que você fez até agora pode mostrar todo seu potencial.

Com um pouco de calma, você vai acabar descobrindo informações muito interessantes para chamar a atenção do recrutador e mostrar um pouco do seu potencial. Os candidatos sem experiência podem e devem realçar qualificações que tiveram durante a faculdade ou Ensino Médio, além das próprias experiências pessoais que tenham coerência com a vaga pretendida.

Por outro lado, é preciso evitar excessos. O candidato deve sempre ficar atento ao tamanho do currículo e deve tomar cuidado para não colocar informações desnecessárias. “No máximo duas páginas é o ideal. É importante colocar os aspectos pessoais no currículo, porém, não é preciso contar a história da sua vida nele. Tem pessoas que colocam dados muito pessoais”, explica Clara Bonelli especialista em carreira.

Afinal, o que destacar?

O candidato deve sempre destacar o que tem melhor, seja a sua formação escolar, domínio de um idioma , voluntariado, participações em eventos, oficinas e seminários. É preciso incluir também todas as aptidões e competências que o selecionado possui para assumir a vaga disponível.

O currículo desempenha o papel de um cartão de visitas, sendo necessário consistência e veracidade. É importante evitar informações que não estejam relacionadas à vaga. “Uma dúvida que sempre surge é o uso da foto. Eu indico que as pessoas coloquem, se a boa apresentação for necessária para a vaga que você deseja alcançar. Isso varia de uma área para outra”, recomenda a especialista em carreira.

Segundo a especialista em carreira, a graduação é importante para uma qualificação, caso o foco do estudante seja alcançar um patamar mais elevado dentro da sua profissão. Se você deseja um cargo de maior destaque e pensa no seu futuro a longo prazo, a graduação, com certeza, é uma boa opção. O Educa Mais Brasil oferece bolsas de estudo de até 70% para vários cursos. Você pode clicar aqui e escolher a área que mais tem a ver com você e com seus objetivos futuros. São mais de 18 mil instituições parceiras em todo o Brasil.

Veja passo a passo para montar o currículo para 1º emprego:

1. Dados pessoais

2. Objetivo

3. Formação acadêmica

4. Idiomas e outros cursos

5. Voluntariado e outras experiências

adblock ativo