Saiba como reduzir os gastos na faculdade

Ingressar em uma faculdade nos dias atuais requer um planejamento e muita disciplina, não só de estudo, mas também financeira. Afinal, além das mensalidades para quem se matricula em uma instituição de ensino privada, existem outros gastos que, na maioria das vezes, pesam muito no orçamento familiar.

Uma alternativa que faz diferença são as bolsas de estudo , como as do Educa Mais Brasil, que permitem que o estudante já comece a faculdade com até 70% de desconto nas mensalidades. Confira algumas dicas para manter universitários longe das dívidas e de aflições financeiras:

Busque por bolsas de estudo

O primeiro passo para começar bem uma faculdade é recorrer aos programas de governo como PROUNI , SiSU e FIES ou a programas que ofertam bolsas de estudo. O Educa Mais Brasil , por exemplo, beneficia estudantes com descontos de até 70% nas mensalidades.

Coloque tudo na ponta do lápis

O primeiro passo já foi dado e você já está economizando na faculdade com a bolsa de estudo. Agora é a hora de controlar todos os gastos. É possível fazer, por meio de um bom planejamento, controle das despesas fixas como as mensalidades e também de variáveis como alimentação e gastos extras. Coloque tudo na ponta do lápis, até mesmo o doce que comprou ou aquele cafezinho.

Poupe com gastos desnecessários

Depois de tudo na ponta do lápis, estabeleça metas, mesmo que sejam poucas. Estipule um valor mensal para poupar. Para fazer isso, você pode evitar com os gastos desnecessários. Uma sugestão é trocar o plano de telefonia por outro mais em conta, por exemplo. O importante é colocar na balança gastos que você pode cortar.

Alimentação fora de casa pesa no bolso

A maioria dos estudantes acabam gastando muito com alimentação fora de casa, em lanchonetes e restaurantes da faculdade. Aqui vai aquele velho sermão: a comida preparada em casa é muito mais barata, além de saudável. Opte sempre por comer em casa ou levar lanches para a faculdade. Sanduíches e frutas são ótimas opções.

Reutilizar o material didático

Os livros caros e inúmeras xerox são importantes para acompanhar os estudos, mas há algumas formas de economizar. Você pode ir na biblioteca e conferir quais livros estão disponíveis. Dessa forma, não gasta tanto dinheiro com cópias. E se o prazo do livro acabar, é possível renovar. Assim você fica com mais tempo para estudar. Outra dica é buscar empréstimos ou pesquisar em sebos.

Você pode estagiar

Além de economizar nas despesas, sempre é bom pensar em aumentar a renda. Por isso, procure um estágio o quanto antes. Além do aprendizado para a área e de ganhar pontos no currículo, consequentemente, você vai poder ter uma grana própria. Só tenha atenção para não sair desperdiçando dinheiro à toa.

