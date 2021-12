Saiba como identificar se o seu diploma é verdadeiro ou falso

Eleito educador do ano em 2016 e nomeado embaixador da educação no Brasil em 2017, o capixaba Wemerson Nogueira viu seu nome em meio a uma baita polêmica. Isso porque a corregedoria da Secretaria Estadual de Educação (SEDU) do Espírito Santo concluiu, no ano passado, que o professor jamais teria se matriculado na instituição que ele alegou ter estudado. A SEDU apontou também que Nogueira apresentou diploma falso para atuar na rede estadual de ensino. Como resposta, o professor Wemerson alegou que foi enganado pela instituição de ensino.

O que aconteceu com o Wemerson, entretanto, não é um fato isolado e demonstra a importância de conferir, antes de se matricular em um curso superior, o reconhecimento da instituição de ensino junto ao Ministério da Educação. Esta é a única forma de ter os diplomas validados e reconhecidos em todo o território nacional.

Levados pelo sonho de ingressar em uma graduação e sem muita condição de arcar com as mensalidades de uma faculdade, jovens acabam buscando pelas “melhores” ofertas sem se preocupar com a regularidade da instituição. E os riscos só aumentam na modalidade de ensino à distância, tendo em vista que, na maioria dos casos, os estudantes EAD têm pouco contato físico com a instituição de ensino.

É importante ficar atento à seriedade da instituição que oferta o curso, seja ela a distância ou presencial. Outros detalhes também podem ser levados em conta para uma primeira análise sobre a credibilidade da instituição, entre eles, o preço muito abaixo do mercado, duração do curso ou se há muitas reclamações sobre a faculdade. Ou seja, pesquise CNPJ, confira a nota do curso junto ao MEC e consulte, se possível, antigos alunos.

A fonte mais confiável para verificar a veracidade do diploma é através do site e-Mec . A consulta é pública e gratuita. Basta acessar o site, clicar na aba de “consulta avançada” e, em seguida, na opção “Instituição de Ensino Superior”, preencher os dados solicitados e concluir a pesquisa.

