Saiba como fazer um cursinho de forma econômica

Para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) e outros vestibulares, fazer um curso preparatório em 2020 é a meta de milhares de estudantes na maratona dos estudos, que serão fundamentais na conquista da vaga no Ensino Superior . É possível encontrar os cursinhos sociais em algumas cidades que fornecem aulas gratuitas e de qualidade. Porém, essas oportunidades são escassas e bastante concorridas.

Arcar com as mensalidades de um cursinho pago é a principal possibilidade para a maioria dos candidatos. Entretanto, o valor pode ultrapassar o orçamento disponível. Por isso, continue lendo este texto para saber como economizar no cursinho em 2020.

Cursinho on-line x presencial

Uma das principais vantagens do cursinho on-line é a redução dos custos, visto que o estudante não precisa se deslocar até a instituição de ensino. Assim, não precisa arcar com gastos de transporte e alimentação. Além da diminuição nos custos, o cursinho EAD pode ser ideal para quem precisa de mais flexibilidade nos estudos, podendo escolher os melhores dias e horários. Outra vantagem é que os cursinhos on-line também disponibilizam descontos nas mensalidades.

Desconto em cursinho

Muitos estudantes preferem o ensino presencial. Por meio dele, é possível ter um contato mais próximo com os professores, tirar dúvidas, dentre outras vantagens. Porém, nem todo estudante sabe que pode fazer um cursinho preparatório presencial com desconto nas mensalidades.

O procedimento é mais simples do que se imagina. O Educa Mais Brasil é um programa que oferece bolsas de estudo para diferentes modalidades de ensino, incluindo os cursos preparatórios como o pré-ENEM . As bolsas proporcionam até 70% de desconto nas mensalidades.

Confira, a seguir, como conseguir uma bolsa de estudo para cursinho:

- Acesse o site do Educa Mais Brasil e clique em Pré-vestibular/ENEM no canto superior esquerdo;

- Informe a sua cidade e o tipo de curso que almeja;

- Verifique as opções de cursinhos com bolsas de estudo em sua região;

- Clique em ‘Quero esta bolsa’ quando encontrar a mais adequada;

- Faça o seu cadastro gratuito, siga as instruções disponíveis e garanta a sua bolsa para cursinho on-line ou presencial.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

adblock ativo