Saiba como economizar na hora dos estudos

Na hora de se preparar para as provas do ENEM ou Vestibular , muitos estudantes se deparam com as mensalidades altas dos cursos de pré-vestibular. Por isso, inciativas de cursinhos comunitários ou aqueles com preços mais acessíveis estão sendo alternativa para muitos jovens que precisam focar nos livros para enfrentar a maratona de provas.

Da união de 42 professores, nasce o Super Pré, uma boa alternativa para que precisa de apoio para estudar com mensalidades mais em conta. A equipe docente disponibiliza parte do seu bem mais precioso – seu tempo – para oferecer aulas de qualidade para uma população que carece deste serviço.

“Sonhávamos em oferecer ensino de qualidade aos estudantes que não tinham acesso aos caríssimos cursos que geralmente são voltados para as classes A e B. O Super Pré conta com excelentes professores, material didático e valores realistas. O investimento é acessível para todos. O projeto ainda tem a parceria com o Educa Mais Brasil que facilita ainda mais o acesso dos estudantes ao projeto ”, afirma um dos professores do grupo, Ricardo Carvalho.

O projeto tem abrangência nos bairros de Valéria, Stella Maris, São Rafael, respectivamente nos colégios Atlantis, Ômega e São Rafael. A iniciativa se torna mais econômica por aproveitar o espaço de escolas parceiras. O investimento dos alunos, que pode ser quatro vezes menor que o dos cursinhos mais concorridos da cidade, cobre despesas com o material didático e a remuneração de uma equipe pedagógica preparada para atuar com este público.

“O Super Pré funciona como um produto, que implementamos no colégio. Aproveitamos o espaço físico das escolas e investimos na excelência da equipe de ensino. Então, os custos com a parte física são reduzidos e assim podemos oferecer mensalidades mais em conta com bons professores”, acrescenta o sócio do Super Pré, Caio Alcântara. Para os estudantes que não tem condições de pagar o curso total, o cursinho oferece bolsas integrais, por meio de análise de currículos levando em consideração o bom histórico escolar.

Mais um incentivo à Educação

A mensalidade do Super Pré pode ficar ainda mais em conta para estudantes que sejam contemplados com uma bolsa de estudo do Educa Mais Brasil. Além do Super Pré, o programa tem parceria com centenas de pré-vestibulares e pré-Enem em todo o país. As bolsas de estudo podem chegar a 70% de desconto nas mensalidades. E o melhor: é possível ingressar na faculdade contando também com o benefício. Ao todo, são 18 mil instituições parcerias. Para mais informações, clique aqui , acesse o site oficial que tem parceria com o Grupo A TARDE e aproveite as oportunidades.

