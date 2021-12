Saiba a hora certa de investir na pós-graduação

Uma dúvida muito comum e corriqueira é saber exatamente o momento certo para investir em uma pós-graduação . Alguns acham que devem começar logo após a graduação ; outros avaliam que é melhor adquirir experiência no mercado de trabalho para assim saber qual caminho e curso de especialização escolher.

Uma coisa é certa: não há receita de bolo. O que serve para alguns pode não servir para outros. A hora certa estará sempre associada à sua certeza. Para os cursos stricto sensu – mestrado e doutorado acadêmico - a experiência em si de mercado de trabalho ou idade não tem grande influência na hora da escolha. O mais importante é a convicção do que se pretende iniciar ou aprofundar nos estudos.

Para os cursos de pós-graduação vale lembrar a importância de colocação a cargos mais altos no mercado de trabalho como mostra um estudo produzido no ano passado pela Catho Online, que apontou que os profissionais que fazem a pós-graduação chegam a receber 70% a mais do que aqueles que não investem em especialização.

Um outro estudo da Fundação Getúlio Vargas revelou que cada ano de pós-graduação cursado tem impactado aumento de 40% na renda mensal dos profissionais. A pós-graduanda Karine Lago é formada em Enfermagem e procurou se especializar logo após a graduação, emendando uma a outra. Hoje, ela estuda Enfermagem em Terapia Intensiva e alta Complexidade. “Procurei me especializar após o término da faculdade por conta da exigência do mercado de trabalho. A área da enfermagem está bastante competitiva, por isso tantas especializações e corrida em busca de títulos para se destacar no mercado tão exigente”, comenta.

