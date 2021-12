Safra baiana de algodão cresce 0,8% segundo IBGE

A produção projetada em 1,5 milhão de toneladas da cultura do algodão na Bahia representou uma alta de 0,8% em relação à safra de 2019, segundo o primeiro Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ainda na comparação com a última safra, a área plantada prevista para 2020 é de 350 mil hectares, correspondendo a uma expansão de 5,4%. As informações foram sistematizadas e analisadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento (SEPLAN).

“Esta expansão vai refletir diretamente na balança comercial da Bahia, uma vez que o algodão é um dos principais produtos exportados. Em 2019, a Bahia contabilizou 576 milhões de dólares em exportações de algodão e subprodutos, valor 53% superior ao que foi exportado em 2018”, avalia o secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro.

O Brasil é o 5º maior produtor de algodão do mundo e a Bahia é o segundo maior produtor brasileiro. Segundo relatório da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) de 2019, entre os principais exportadores, o Brasil é o único país que pode crescer em produtividade e em área plantada, assumindo um papel cada vez mais importante no mercado mundial de algodão. O algodão é a quarta cultura mais importante da Agricultura brasileira, depois da soja, cana de açúcar e milho.

A disponibilidade de infraestrutura e logística; a proximidade dos mercados consumidores; e a qualidade da pluma no que se refere ao comprimento e densidade da fibra, com características desejáveis para o uso industrial, estão entre as vantagens que favorecem o crescimento da cultura no Bahia. O Estado possui, ainda, o maior laboratório de análises de fibras da América Latina, localizado no município de Luís Eduardo Magalhães.

