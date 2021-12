SAC Móvel oferece serviços à população do interior do estado

O SAC Móvel prestará atendimento à população em municípios do interior até o próximo dia 12 de novembro. Serão ofertadas emissão de RG, CPF, antecedentes criminais, recadastramento de pensionistas do Estado e Ouvidoria. A Rota 1 estará em Dom Basílio nesta quinta (8) e sexta-feira (9) e, em seguida, vai a Livramento de Nossa Senhora nos dias 11 e 12. Já a Rota 2 atende em Mata de São João nesta quinta (8) e sexta (9) e segue para Dias D'Ávila, nos dias 11 e 12. Por fim, a Rota 3 estará em Biritinga nesta quinta (8) e sexta (9) e vai a Candeal nos dias 11 e 12. O roteiro do SAC Móvel está disponível também no site do SAC .

Rota 1

Dom Basílio (dias 8 e 9)

Livramento de Nossa Senhora (dias 11 e 12)

Rota 2

Mata de São João (dias 8 e 9)

Dias D'Ávila (dias 11 e 12)

Rota 3

Biritinga (dias 8 e 9)

Candeal (dias 11 e 12)

