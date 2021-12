SAC Móvel leva serviços a cidades baianas

O SAC Móvel presta atendimento à população em seis municípios do interior até sexta-feira (31). São eles: Paripiranga, Souto Soares e Dário Meira (nesta terça, 28), além de Adustina, Gongogi e Utinga (na quinta,30, e sexta, 31). O serviço oferece emissão de RG, CPF, antecedentes criminais, recadastramento de pensionistas do Estado e Ouvidoria. O roteiro está disponível também no site do SAC.

