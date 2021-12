SAC inaugura nova unidade em Luís Eduardo Magalhães

O Ponto SAC Luís Eduardo Magalhães mudou de endereço. A nova unidade da Rede SAC no município agora vai atender à população no terminal rodoviário da cidade. A solenidade de inauguração do novo posto, que terá a presença do secretário da Administração, Edelvino Góes, acontece nesta quarta-feira, 23, às 11h. A unidade vai atender à população de 8h às 12h, com funcionamento de segunda a sexta-feira.

Durante as ações de enfrentamento à Covid-19, a unidade vai atender sob regime especial, apenas para serviços essenciais, como RG, CPF e Antecedentes Criminais. Vale destacar que o atendimento será feito, exclusivamente, por agendamento através do SAC Digital.

A nova unidade está localizada na Avenida Arnaldo Ferreira, Setor Sul. O posto tem capacidade total de realizar 4,4 mil atendimentos por mês, e vai beneficiar a quase 165 mil habitantes da cidade e de municípios vizinhos, como São Desidério, Catolândia, Angical e Riachão das Neves. O investimento total foi de R$ 678 mil.

Para ter acesso ao SAC Digital e agendar o atendimento no Ponto SAC Luís Eduardo Magalhães, basta digitar o endereço www.sacdigital.ba.gov.br na internet ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS, seguindo o passo a passo para cadastro. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) ainda disponibiliza o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br) e o call center: 0800 071 5353.

