Rui Costa se reúne com prefeitos e reforça necessidade de parceria no combate ao Coronavírus

Em reunião com 31 prefeitos, por cerca de cinco horas nessa quarta-feira (8), com o objetivo de intensificar o combate à pandemia do Coronavírus no Estado, o governador Rui Costa reafirmou a importância da união entre governo estadual e municipais. "A parceria entre Estado e municípios é fundamental para que possamos, juntos, vencer o vírus na Bahia. Até sexta-feira, devo me reunir com cerca de 100 gestores municipal”, anunciou.

Segundo Rui Costa, o momento deve ser de trabalho intenso para conter o avanço da doença no interior. "Temos que estar juntos: governador, prefeitos e a população. Aqui, não está em jogo o partido de cada prefeito. O nosso interesse é cuidar das pessoas e salvar vidas”, afirmou o governador.

Os prefeitos falaram sobre a evolução da Covid-19 em seus municípios e apresentaram demandas e proposta para fortalecer a relação com o Governo do Estado. Apesar da preocupação com o aumento do número de casos no interior após o São João, mesmo com a antecipação do feriado, Rui afirmou que não adianta lamentar e se deixar abater: “O momento é de trabalhar e vamos fazer isso juntos, sem medir esforços para vencer esta guerra”.

Participaram das reuniões de quarta representantes das cidades de Capim Grosso, Luís Eduardo Magalhães, Camamu, Presidente Tancredo Neves, Una, Ubaitaba, Buerarema, Santo Amaro, Cruz das Almas, Nova Soure, Ribeira do Pombal, Caravelas, Nazaré, Campo Formoso, Souto Soares, Belmonte, Medeiros Neto, Gentio do Ouro, Presidente Dutra, América Dourada, Paulo Afonso, Macururé, Ubatã, Conceição da Feira, Conceição do Coité, Queimadas, Barra do Choça, Jaguaquara, Ibotirama, Nilo Peçanha e Aurelino Leal.

