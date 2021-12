Rota do Artesanato Baiano deverá ser implementada

Um plano conjunto de desenvolvimento do artesanato da Bahia está sendo articulado pelas secretarias estaduais do Turismo (SETUR) e do Trabalho (SETRE), com o objetivo de estimular a produção associada ao turismo, considerada uma importante atividade geradora de renda para as comunidades baianas. O secretário do Turismo do Estado, José Alves, ressalta que a ideia é implantar centros de artesanato conjugados com postos de atendimento aos visitantes nas 13 Zonas Turísticas da Bahia. “Além de criar pontos de venda, queremos estimular a visitação aos polos de produção artesanal baiana, a exemplo de Maragogipinho, na Baía de Todos-os-Santos”.

A coordenadora de Fomento ao Artesanato da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Luciana Embilina, completa que o plano prevê a criação da Rota do Artesanato da Bahia: “Criaremos roteiros diversos, como os caminhos do bordado, do artesanato mineral e cerâmica, dentre outros”.

A diretora de Relações Empresariais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Juliana Araújo, afirma que a SDE também será parceira e dará apoio técnico ao projeto. “Para contribuir com o desenvolvimento econômico territorial, podemos elaborar planos de negócio e cuidar das estratégias de acesso ao mercado”, destaca.

