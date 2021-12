Resultados do ENCCEJA foram divulgados

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) divulgou, nesta sexta-feira (6), os resultados individuais do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ( ENCCEJA ) 2019. O exame foi aplicado no dia 25 de agosto para dois milhões de inscritos e os resultados podem ser conferidos na Página do Participante ENCCEJA .

O que é e para que serve o ENCCEJA?

O ENCCEJA é uma prova aplicada, anualmente, pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do NEP, com o objetivo de avaliar o conhecimento das pessoas que voltaram a estudar por não terem conseguido concluir os ensinos Fundamental ou Médio em idade adequada. Quem obter as médias mínimas nas provas pode adquirir o diploma da Educação Básica no grau que pleiteia.

Quem pode participar do ENCCEJA?

Podem participar do ENCCEJA jovens e adultos que moram no Brasil ou no exterior, inclusive as pessoas privadas de liberdade. São modalidades diferentes para cada um desses públicos, o que inclui datas e editais distintos. Para participar da prova para o Ensino Fundamental é preciso ter idade mínima de 15 anos completos no dia de realização do exame. Já para a certificação do Ensino Médio é exigido ter uma idade mínima de 18 anos completos.

Fonte: E+B Educação | Géssica Santos

adblock ativo