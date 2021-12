Resultado dos projetos selecionados para a 8ª FECIBA é divulgado

O resultado dos projetos de iniciação científica selecionados para a 8ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA) foi divulgado pela Secretaria da Educação do Estado (SEC). Os trabalhos foram desenvolvidos por estudantes e professores orientadores dos ensinos Fundamental II e Médio e da Educação Profissional e Tecnológica da rede estadual de ensino. Dentre os principais temas abordados, destacam-se meio ambiente, sustentabilidade e empreendedorismo social. A relação dos selecionados está disponível no Portal da Educação ( www.educacao.ba.gov.br ).

Nesta edição da FECIBA, que vai acontecer de 26 a 28 de novembro, em Salvador, foram submetidos 1.002 projetos de iniciação científica, dos quais foram selecionados 240 para apresentação. A ação alcançou 138 unidades escolares de 26 Núcleos Territoriais de Educação, em 85 municípios. Os projetos estão distribuídos nas seguintes categorias: Ciências Exatas e Engenharia; Ciências Humanas; Ciências Biológicas; Energia e Sustentabilidade; Empreendedorismo, Mundo do Trabalho e Projeto de Vida; e Júnior Menor.

O coordenador executivo de Projetos Estratégicos da Secretaria da Educação do Estado, Marcius Gomes, destacou a importância do evento para o fazer científico em sala de aula. “A FECIBA compõe as iniciativas de popularização das Ciências na Bahia e tem um papel proativo de intercâmbio, formação de profissionais da Educação, dinamização da produção científica e, para tanto, pretende elevar o número de professores, estudantes, municípios e escolas atendidos pelo programa. A ação é articulada com o Plano Estadual de Educação e com as Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular”.

Sobre a FECIBA – O projeto foi idealizado em 2010 com o objetivo de estimular a relação ensino-aprendizagem e fomentar o protagonismo dos estudantes na construção do seu conhecimento. Neste ano, além da iniciação científica, a FECIBA, que é desenvolvida no âmbito do projeto Ciência na Escola, passou a incluir os projetos estruturantes e intersetoriais da Secretaria da Educação do Estado. Nesta perspectiva, a FECIBA busca inovar ainda mais os currículos escolares na sua oitava edição, possibilitando a criatividade, a autonomia e o protagonismo estudantil com as artes, a cultura e o esporte.

