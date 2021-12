Resultado do sorteio eletrônico das vagas residuais da Educação Profissional e Tecnológica é divulgado

O resultado do sorteio eletrônico das vagas residuais da Educação Profissional e Tecnológica na forma de articulação Subsequente ao Ensino Médio (PROSUB), no ano letivo de 2018, foi divulgado, nesta quinta-feira (15), pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Foram 3.406 vagas para cursos técnicos de nível médio ofertados em Centros Estaduais e Territoriais de Educação Profissional (CETEP), além de unidades compartilhadas. A lista dos contemplados está disponível no Portal da Educação . As aulas serão iniciadas no dia 2 de abril.

A matrícula deverá ser feita entre nos dias 19, 20 e 21 de março, na unidade escolar e no turno para qual o aluno foi contemplado. Ele deverá apresentar a seguinte documentação: original e cópia do histórico escolar; original e cópia da cédula de identidade; original e cópia do cadastro de Pessoa Física (CPF); original e cópia legível, com data recente, do comprovante de residência (água, luz, telefone fixo ou móvel, gás encanado, Internet, contrato de aluguel, IPTU ou cartão de crédito).

Dentre os cursos ofertados estão os técnicos em Segurança do Trabalho, Enfermagem, Teatro, Produção de áudio e vídeo, Alimentos, Informática, Agroecologia, Cozinha, Turismo e Nutrição, Dietética, Zootecnia e Instrumento Musical. Para o ano letivo de 2018, os cursos tiveram a carga horária reduzida, de dois anos para 12 meses ou um ano e meio.

A diretora da Superintendência de Educação Profissional e Tecnológica, Daniele Sanches, explicou que nem todas as vagas ofertadas foram preenchidas. “Ofertamos vagas em 66 municípios, mais em 23 deles a procura foi insuficiente para a formação de turmas. Por isso, foram contempladas 1.544 vagas em 43 municípios da Bahia, onde foram formadas 87 turmas, em 35 diferentes cursos técnicos de nível médio”. A gestora destacou a crescente oferta de cursos de qualificação e formação profissional na Bahia. "O Estado vem ampliando gradativamente a oferta de cursos técnicos de nível médio em todos os 27 Territórios de Identidade, oportunizando formação para os jovens e trabalhadores para que possam ter uma inserção cidadã no mundo do trabalho ou para que possam empreender e montar o seu próprio negócio".

adblock ativo