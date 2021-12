Resultado do P-FIES está previsto para esta segunda-feira

Estudantes que se inscreveram no Programa de Financiamento Estudantil devem ficar atentos aos prazos: nesta segunda-feira (6), está prevista a divulgação do resultado P-FIES 2018 relativo ao segundo semestre. Os pré-selecionados devem comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da Instituição de Ensino Superior para validar as informações da inscrição.

A CPSA é a comissão responsável pelos processos existentes entre o estudante e o programa de financiamento, composta por representantes dos discentes, da instituição de ensino e do setor administrativo. É também por meio da CPSA que acontece o processo de aditamento FIES (renovação do contrato).

FIES: acompanhe os prazos

O cronograma do FIES 2018.2 ainda está em fase de execução. A partir desta segunda-feira (6) e até o dia 10 de agosto, está prevista a complementação da inscrição para candidatos postergados para o segundo semestre de 2018.

Estudantes inscritos na lista de espera FIES 2018 também dão início, a partir de hoje, à complementação da inscrição no site FiesSeleção. Pré-selecionados têm até cinco dias, contados a partir do dia seguinte ao da divulgação da pré-seleção, para realizar o procedimento. Esta etapa segue até o dia 9 de setembro.

Sobre o P-FIES

O P-FIES é uma das modalidades do Novo Fies, que é destinada aos estudantes com renda mensal per capta de mensal familiar de até cinco salários mínimos. O financiamento P-FIES é ofertado com recursos dos Fundos Constitucionais e de Desenvolvimento e também de bancos privados, os quais definem as condições de financiamento e os percentuais de juros.

