Resultado do P-FIES é adiado mais uma vez e está previsto para o dia 26

O Ministério da Educação adiou o resultado do P- FIES (Programa de Financiamento Estudantil) novamente, desta vez para a próxima segunda-feira (26). A ampliação do prazo foi solicitada pelos bancos conveniados, instituições credoras da modalidade de financiamento estudantil, a fim de entregar a análise de crédito à Diretoria de Tecnologia da Informação do órgão do Governo Federal.

Esta é a segunda vez que o prazo é adiado. Inicialmente, o resultado do P-FIES estava previsto para 16 de março , quando seriam conhecidos os estudantes aprovados pelas instituições financeiras.

São mais de 75 mil vagas ofertadas no primeiro semestre de 2018. Entre outros requisitos, é preciso ter renda mensal por pessoa de até cinco salários mínimos para ter direito ao benefício. O MEC utiliza recursos dos Fundos Regionais de Desenvolvimento e dos Fundos Constitucionais P-FIES para a concessão do benefício.

Bolsas de Estudo de até 70%

Como alternativa ao P-FIES, os estudantes também podem ingressar a graduação por meio de bolsas de estudo disponibilizadas pelo Educa Mais Brasil , o maior programa educacional do país, em parceria com o Grupo A TARDE. O estudante pode ter descontos de até 70% nas mensalidades e iniciar o curso ainda no primeiro semestre de 2018.

adblock ativo