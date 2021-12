Resultado da seleção Universidade para Todos é divulgado

O resultado do processo seletivo do Programa Universidade para Todos foi divulgado pela Secretaria da Educação do Estado, nesta quarta-feira (30), no Portal da Educação . Ao todo, 14 mil candidatos foram contemplados para o cursinho pré-vestibular, cuja matrícula será realizada de 5 a 8 de junho, no local e turno que o candidato optou para estudar. As aulas começam na terça-feira (5) e seguem até 14 de dezembro, em 236 locais de funcionamento, em 172 municípios.

A matrícula somente poderá ser realizada pelo próprio candidato, assistido ou representado pelo pai, mãe ou responsável, se menor de 18 anos, ou por representante munido de procuração com firma reconhecida em cartório. O candidato deverá apresentar cópia, acompanhada de original, dos seguintes documentos: carteira de identidade e CPF, comprovante de residência e histórico escolar do Ensino Fundamental II - 5ª à 8ª séries, atual 6º ao 9º ano, ou modalidades correspondentes, além de documentos específicos referentes à sua situação atual, conforme edital .

O programa voltado à política de inclusão da Secretaria da Educação é desenvolvido em parceria com as quatro universidades estaduais (UEFS, UNEB, UEFS e UESC), em diversos municípios da Bahia. Ao todo 25.490 candidatos se inscreveram para participar do UPT, que é destinado a estudantes matriculados ou egressos da rede das redes públicas estadual e municipal. Durante o curso, serão ofertadas as disciplinas Português, Redação, Matemática, Física, Química, Biologia, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), História e Geografia.

