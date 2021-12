Resultado da segunda chamada do PROUNI será disponibilizado nesta terça (2)

A lista dos candidatos pré-selecionados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (PROUNI) referente ao segundo semestre de 2019 será divulgada nesta terça-feira (2). Os participantes podem consultar se foram selecionados no site do PROUNI ou nas instituições para as quais efetuaram a sua inscrição. Os pré-selecionados devem comparecer na Instituição de Ensino Superior (IES) para comprovar as informações prestadas no momento da inscrição (realizada de 2 a 8 de julho).

Lista de espera do PROUNI 2019.2

Quem não for selecionado na chamada regular ainda tem uma chance de conseguir uma bolsa de estudo pelo PROUNI para ingressar em uma universidade, neste semestre. Os interessados devem acessar o site do PROUNI no período de 15 a 16 de julho para manifestar o seu interesse.

Os candidatos que tenham manifestado interesse em participar da lista de espera do PROUNI deverão comparecer às IES e entregar a documentação pertinente para a comprovação das informações prestadas na inscrição e para a participação em eventual processo seletivo próprio da instituição, no período de 19 a 22 de julho, se for o caso.

Sobre o PROUNI

O PROUNI é um programa do governo federal que oferta bolsas de estudo para universidades particulares do Brasil. São bolsas de 50% e 100%, distribuídas duas vezes ao ano, para estudantes que tenham concluído todo o Ensino Médio na rede pública de ensino ou na rede particular na condição de bolsista integral. Também é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) e ter renda per capita familiar máxima de três salários mínimos.

