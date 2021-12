Representantes de cooperativas participam de encontro regional

Mais de 200 representantes de cooperativas de seis municípios baianos – Feira de Santana, Irecê, Vitória da Conquista, Itabuna e Luís Eduardo Magalhães, além de Salvador – participaram, entre julho e agosto, de mais um ciclo do Encontro Regional de Presidentes, Dirigentes e Gestores do Cooperativismo Baiano – Direcoop. Em seu sétimo ano, o evento promovido pelo Sistema Cooperativista Baiano é uma das principais atividades da agenda institucional do Sistema OCEB. Em pauta, temas voltados ao desenvolvimento das cooperativas do Estado.

O presidente do Sistema OCEB, Cergio Tecchio, destacou a importância de as cooperativas participarem do Direcoop. “Gostaria de agradecer a todas as cooperativas e aos mais de 200 participantes que estiveram presentes nestes seis encontros. Vocês nos deram a satisfação de fazer uma avaliação do cooperativismo no estado da Bahia e projetarmos juntos o futuro do cooperativismo baiano. Tenho certeza que vamos realizar todos os nossos planos”, disse.

Oo moderador do encontro, José Mário Júnior, também fez uma avaliação sobre este ciclo do Direcoop. "Demostrou o amadurecimento das cooperativas baianas, visível na crescente participação dos seus decisores e na riqueza das contribuições dos participantes. É notório, também, que as peculiaridades de nosso Estado e das cooperativas baianas obrigam ao Sistema Cooperativista Baiano revisar, constantemente, suas ações”.

Além do planejamento participativo e da apresentação das atividades desenvolvidas pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado da Bahia – OCEB e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Bahia - SESCOOP/BA no ano de 2018, uma das pautas do evento foi a apresentação dos resultados do 14º Congresso Brasileiro do Cooperativismo - CBC , que aconteceu em maio deste ano, em Brasília, e contou com a presença de uma comissão baiana formada por 49 representantes.

Uma das novidades deste ciclo foi o formato de votação eletrônica, através do smartphone dos participantes, das ações que serão priorizadas pelo Sistema OCEB durante o ano de 2020, tendo como base as diretrizes escolhidas no CBC. A inovação, que teve como proposta diminuir a quantidade de papel utilizado nos encontros. Para a secretaria da Cooperativa Educacional de Caetité – COOPEC, Ana Angélica Carvalho, a novidade demonstra um processo de transparência do Sistema Cooperativista Baiano, já que os resultados são apresentados para os participantes logo em seguida. “Votar nas diretrizes através do celular é uma inovação simples e possível de fazer dentro das cooperativas. É uma forma rápida e que não deixa dúvidas do resultado. As cooperativas, principalmente as educacionais, devem utilizar as diretrizes escolhidas como prioridades em seu quadro de trabalho, pois o que o futuro está buscando, é a cooperação entre as pessoas, para o progresso do nosso país”, avaliou.

Das 47 diretrizes do Congresso Brasileiro de Cooperativismo, foram selecionadas 13 prioridades, divididas em seis diferentes temas: comunicação, governança e gestão, inovação, intercooperação, mercado e representação. Confira as diretrizes selecionadas aqui .

adblock ativo