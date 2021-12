Reforma Cia. de Dança apresenta espetáculo de dança em cidades do interior

O espetáculo de dança “Em Ponta de Faca” retorna aos palcos de três cidades: Valença, no dia 9/6, às 20h, no Centro de Cultura Olívia Barradas; Jequié, no dia 10/6, às 19h, no Centro de Cultura Antônio Carlos Magalhães; e Juazeiro, no dia 12/6, às 20h, no Centro de Cultura João Gilberto. Esses espaços culturais são administrados pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT). Além das performances, será realizada nesses dias e locais, às 14h, a oficina de dança contemporânea “Corpo energético”, ministrada pelo diretor da Reforma Companhia de Dança, Guego Anunciação. A entrada é gratuita.

O projeto enaltece um trabalho de investigação corporal aliada às técnicas clássica e moderna e conta com o apoio financeiro do Governo da Bahia, através do Fundo de Cultura, da Secretaria da Fazenda, da Fundação Cultural e da Secretaria de Cultura do Estado. Fundada no final de 2011, a Reforma é uma companhia de dança residente ao Centro Cultural Plataforma.

