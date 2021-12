Referência na microrregião, Ibotirama inicia testagem em massa da Covid-19

O município de Ibotirama, a 650 km da capital, referência de saúde na microrregião, ganhou destaque por implementar as ações de enfrentamento ao Coronavírus logo no início da pandemia, antecipando medidas de isolamento social, fechamento de escolas e do Terminal Rodoviário, além do rodízio das atividades comerciais. Foi também um dos primeiros a estabelecer auxílio financeiro próprio para comerciantes informais, medidas que refletiram positivamente, uma vez que Ibotirama se manteve com apenas um caso positivo por mais de 60 dias.

Barreiras sanitárias foram instaladas em todas as saídas da cidade desde o mês de março (início das ações). E atualmente esse trabalho continua 24h por dia. Durante a pandemia, a Prefeitura também suspendeu a cobrança de tributos municipais, tendo em vista a dificuldade enfrentada pelo comércio nos vários dias fechados.

Aumento de casos

Os gráficos apontam um acentuado crescimento no número de casos positivos nos últimos dez dias. Até a manhã desta quarta-feira, 24, as autoridades sanitárias registraram 49 casos positivos da Covid-19, com 329 em monitoramento. De acordo com o Prefeito Terence Lessa, essa atual disparada nos números tem justificativas plausíveis. Uma das causas seria a baixa taxa de isolamento social que ocorre principalmente entre a juventude, faixa etária com alto índice de infectados.

A cidade interliga a BR-242 e a BA-160, duas importantes rodovias por onde circulam mercadorias e pessoas, movimentando a economia e o turismo de todo o país.

Testagem em massa

Apesar de todos os esforços, algumas pessoas insistem em não atender aos nossos apelos e orientações por meio dos veículos de comunicação. Falta um pouco mais de comprometimento e responsabilidade, principalmente entre os jovens, por isso tivemos que endurecer as regras e publicamos novos decretos de acordo com as atualizações do perfil epidemiológico”, destaca o prefeito, lembrando que, no último final de semana deu início a uma ação de controle e monitoramento que continua nos próximos dias. “Estamos realizando a testagem em massa dos sintomáticos, em todos os bairros e comunidades rurais do município”. A população tem à sua disposição um atendimento telefônico para a triagem dos casos suspeitos que são encaminhados imediatamente para a realização do teste rápido.

Referência na microrregião

Outro destaque foi à implantação de um Centro de Referência Microrregional, com uma equipe especializada no atendimento de pessoas com sintomas leves e moderados da COVID-19. O centro possui 4 respiradores e funciona em um local específico, no Hospital Regional Velho Chico polarizando oito municípios da microrregião que, somados, totalizam mais de 200 mil habitantes. A unidade hospitalar ganhou uma ala especial, isolada das demais, com 15 leitos exclusivos para pacientes infectados pelo Coronavírus.

“Toda essa estrutura só terá um resultado mais eficiente se as pessoas, individualmente, derem a sua parcela de contribuição seguindo as determinações dos decretos e adotando as medidas de isolamento, higienização e uso de máscara, aparentemente simples, mas que somadas aos esforços das equipes, trarão reflexos positivos na redução dos casos”, acrescentou o prefeito .

