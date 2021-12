Rede hospitalar passa a utilizar prontuário eletrônico e sistema informatizado

Os hospitais e maternidades estaduais passarão a utilizar um sistema informatizado de gestão hospitalar, que inclui prontuário eletrônico e módulos administrativos, graças a um acordo assinado nesta semana entre a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O software, desenvolvido e cedido sem ônus pelo hospital gaúcho, é o mesmo que vem sendo implantado nos hospitais universitários do país, geridos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). A implantação foi deflagrada nesta quinta-feira (2), no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), e a meta é utilizar todas as funções do prontuário eletrônico até o final deste ano, de acordo com o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas.

“Se fossemos adquirir um software com as mesmas especificações no mercado, o Estado da Bahia teria que desembolsar mais de R$ 30 milhões e, com este acordo, conseguimos gratuitamente. A implantação do prontuário eletrônico representa a concretização de um plano de informatização irrestrita da saúde da Bahia, iniciado em 2015, e denominado Saúde Digital. Para chegar aqui, tivemos que investir R$ 52 milhões em infraestrutura de cabeamento de rede e aquisição de computadores, impressoras e conectividade. Agora, esta é a última etapa. Isso permitirá, também, o acesso remoto dos prontuários, a partir de qualquer hospital ou unidade básica de saúde. Também irá melhorar o controle de faturamento e estoque, bem como a gestão dos hospitais”, explica o secretário.

O diretor de Tecnologia da Informação da SESAB, Diego Cavalcanti, explica que o software, chamado AGHUse, é um sistema que permite registrar os processos administrativos, assistenciais e de apoio à assistência de forma integrada. “Com ele é possível padronizar as práticas das unidades de saúde e permitir a criação de indicadores estaduais, o que facilitará a criação de programas de melhorias comuns para todos”, pontua.

Módulos

No módulo assistencial, o software contempla o paciente desde a sua entrada na unidade, podendo criar ou não um prontuário eletrônico. Nele é possível especificar as informações clínicas do paciente, englobando todos os atendimentos realizados no hospital, classificados por tipo de informação: internações, cirurgias, exames realizados, procedimentos e diagnósticos. A seção de internação, por sua vez, contempla questões como gestão de leitos, transferência de pacientes e alta administrativa.

Além disso, detalha o técnico, o AGHUse dispõe dos módulos assistenciais para ambulatórios, emergência, perinatalogia, cirurgias, procedimento diagnóstico e terapêutico, prescrição médica e de enfermagem, controles do paciente, anamnese e evolução, exames, farmácia, controle de infecção, sessões terapêuticas, certificação digital, transplantes e nutrição, dentre outros. Há também o módulo administrativo, através do qual se fará a gestão de faturamento, custos, custos hospitalares, compras, estoque, financeiro, investimento, patrimônio, ordens de manutenção, projetos de pesquisa e análise de dados.

Ainda segundo Diego Cavalcanti, a Companhia de Processamento de Dados da Bahia (PRODEB) auxiliará na implantação do software. “Com essa parceria, o conhecimento será absorvido e disseminado para toda a rede da SESAB, sempre contando com o suporte dos técnicos do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Na prática, o sistema permite cuidar melhor dos pacientes, visto que o histórico de atendimento estará mais acessível e evitará, por exemplo, exames em duplicidade ou remarcações de consultas”, destaca.

