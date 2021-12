Rastreamento do Câncer de Mama visita mais seis municípios da Bahia

Nesta sexta-feira (24) e no sábado (25), o Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama chega a mais seis municípios. Mulheres com idade de 50 a 69 anos dos municípios de Cairú, Biritinga, Santa Luz, Tucano, Cansanção e São Domingos poderão realizar, gratuitamente, o exame de mamografia, que detecta o câncer de mama.

Para ser atendida, a paciente deverá levar documento de identidade, Cartão do SUS e comprovante de residência. O atendimento terá início às 7h e prossegue até as 18h. Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico, será realizado em unidades de alta complexidade em Oncologia.

O Saúde sem Fronteiras é um programa do Governo do Estado, viabilizado através da Secretária da Saúde do Estado (SESAB) que tem como diferencial o acompanhamento das mulheres com mamografias inconclusivas, com a oferta de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento, visando à integralidade do atendimento.

Locais de atendimento

Em Cairu, o atendimento começa nesta sexta-feira, dia 24, prosseguindo até o dia 28. A unidade móvel para o atendimento ficará estacionada em frente à Secretaria Municipal de Saúde, no Posto de Saúde da Família (PSF). Neste município, 612 mulheres dentro da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde poderão realizar o exame.

Em Biritinga, a unidade móvel ficará estacionada no período de 25 a 30 de novembro, no Ginásio de Esportes João Severo Filho, na Rua Palmeiras, úmero 216. Serão 830 mulheres aptas à realização de mamografia.

No município de Santa Luz, a unidade móvel ficará de 25 de novembro a 9 de dezembro na Rua Santa Maria, em frente à Prefeitura Municipal. Lá, mil mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, deverão ser atendidas e passar pelo exame.

Em Tucano, serão 2.100 mulheres que poderão realizar o exame. A unidade móvel estará no município entre os dias 25 de novembro e 12 de dezembro, ficando estacionada no Posto de Saúde Osvaldo Assunção, na Praça Osvaldo Assunção.

Já em Cansanção, a unidade móvel ficará de 25 de novembro a 8 de dezembro, na rua Luís Gomes Buraqueira, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Senhora Santana. Serão 1.838 mulheres aptas à realização de mamografia.

Em São Domingos, serão 656 mulheres dentro da faixa etária preconizada, aptas para a realização do exame de mamografia. A unidade móvel estará estacionada de 25 de novembro até 1º de dezembro, na Praça Isac Pinheiro, em frente à Prefeitura.

