Ranking aponta melhores cursos a distância do Brasil

Dados do Censo Superior, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) indicam que 1,8 milhão de universitários estão fazendo cursos da Educação à Distância (EAD). Ou seja, a cada cinco estudantes de Ensino Superior no Brasil, um utiliza a modalidade de ensino. Diante disso, um ranking inédito indica os melhores cursos à distância no país.

O EAD Ranking, que é apresentado como o “primeiro ranking de Educação à Distância do Brasil”, é calculado com base em quatro indicadores: avaliação de tutores e coordenadores de cursos (40%), popularidade entre empregadores (20%), efetividade dos recursos tecnológicos oferecidos pelo curso (20%) e quantidade de alunos por tutor (20%).

A iniciativa foi realizada em parceria entre o Canvas, a Rede Rankintacs, a Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) e o Grupo Gestão RH, que trouxe esta classificação inédita. Foram avaliados 200 cursos, em diversos níveis - regulares, graduação ou pós - e áreas de interesse, confira:

Pós-graduação em Gestão Pública, ênfase em Auditoria e Controladoria - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (SP)

Assistente Administrativa - SENAI (RJ)

Pós-graduação em Produção de Grãos - Rehagro (MG)

Letras Português - UNINASSAU (PE)

Gerenciamento de Projetos - PUC Minas Virtual (MG)

Licenciatura em Letras Português - UNINASSAU (PE)

Letras Inglês - UNIVERITAS (RJ)

Gestão de Pessoas - PUC Minas Virtual (MG)

Curso superior de tecnologia em Gestão de Recursos Humanos - Faculdade Católica Paulista (SP)

Curso superior de tecnologia em Processos Gerenciais - Universidade São Francisco (SP)

