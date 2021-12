Quer ser um comunicólogo?

Gosta de ler e estar bem informado? É criativo e comunicativo? Por que não pensar em seguir carreira na área da Comunicação? Há, pelo menos, cinco opções de cursos que estão em alta e podem te garantir uma grande satisfação pessoal e profissional. O mercado de trabalho é amplo e bastante dinâmico. Você pode atuar em frente à TV, nos bastidores, com novas mídias ou lidando com tecnologias que afetam diretamente o dia a dia das pessoas. Os cursos de Comunicação Social possuem uma variedade de habilitações. Confira algumas delas para concorrer via ENEM .

Jornalismo

Hábito de leitura é fundamental para quem pensa em seguir a carreira do Jornalismo. O curso é bastante dinâmico e possibilita atuar em um mercado de trabalho variado. Com o diploma em mãos, o jornalista pode trabalhar em redações de jornais impressos, em emissoras de TV e rádio, assessorias de imprensa, portais de notícias e muito mais. O curso dura quatro anos.

Publicidade e Propaganda

Seu sonho é atuar em uma agência de Publicidade? Então, invista em Publicidade e Propaganda . Em algumas faculdades, a nomenclatura do curso pode variar para “Comunicação Social - Publicidade e Propaganda” ou, simplesmente, “Propaganda”. Também com duração de quatro anos, o curso prepara os estudantes para fazer criação de campanhas e peças publicitárias para a divulgação de marcas, produtos e serviços.

Produção Cultural

O curso de Produção Cultural é voltado para o planejamento, organização e coordenação de projetos e produtos culturais, artísticos, esportivos e de divulgação científica como festivais de música, exposições, filmes, peças de teatro e outros. O produtor cultural faz parte de todo o processo do projeto artístico e cultural, desde a captação de recursos até a apresentação e avaliação de resultados. No mercado de trabalho pode atuar em instituições públicas como também em empresas do ramo privado.

Rádio, TV e Internet

Quem trabalha em rádio ou televisão também faz parte do rol dos comunicólogos. Ofertado na modalidade tecnológica, o curso de Rádio, TV e Internet tem duração média de dois anos. Depois de formado, o profissional pode ficar responsável por equipes de gravação e de produção de programas educativos, de entretenimento e jornalísticos e produção de conteúdo para web.

Relações Públicas

O profissional de RP pode trabalhar com a produção de eventos, assessoria de imprensa, com pesquisa de clima organizacional e de opinião. Em outras palavras, relação pública é responsável pela divulgação, promoção e preservação da imagem de uma marca, produto, figura artística ou política.

