Quer fazer um MBA no exterior?

Em busca de melhores oportunidades de trabalho, o brasileiro tem investido especializações internacionais. Segundo a Brazilian Educational e Language Travel Association (BELTA), o Brasil é o país que mais exporta estudantes. De acordo com a pesquisa, de 2015 para 2016, o número de alunos no exterior cresceu 14% e apresenta uma média anual de aumento de 12%.

As universidades nos Estados Unidos são famosas por seus rigorosos processos de seleção. E essa seletividade toda não se restringe apenas aos cursos de graduação . Para ser aprovado em um mestrado ou MBA fora do país são necessários muito esforço e dedicação. Outra exigência: as notas nas provas de admissão pedidas pela maioria das universidades e no exame de proficiência em inglês precisam ser altas.

O tão falado MBA , cuja sigla significa Master in Business Administration, é um curso que costuma atrair tanto os profissionais do mundo corporativo como os empreendedores, já que, neste tipo de especialização, os estudantes podem aumentar seus conhecimentos sobre gestão. O mais interessante em relação a esse tipo de programa é que ele, além de permitir que o profissional avance na sua própria área de atuação, pode ser também uma alternativa para quem deseja mudar completamente o rumo da sua carreira.

Larissa Barreto Sena, 27 anos, escolheu se especializar para melhorar a performance em sua área de atuação. Formada há quatro anos em Enfermagem , ela já fez duas pós-graduações e agora cursa um MBA em Auditoria em Saúde . Estudar fora do país já fez parte dos seus planos, mas hoje esse sonho está ficando para trás. “Muitas coisas aconteceram na minha vida. Sou casada, tenho um filho. Infelizmente, ir para fora do país não é minha maior prioridade agora”.

Mesmo não tendo como embarcar para um MBA no exterior, Larissa entende a importância do aprimoramento. “Nunca deixei de investir em meu crescimento profissional. Como tenho muitas responsabilidades, procurei um MBA online e encontrei o que eu procurava”, conta. Matriculada na UNOPAR EAD ”, a enfermeira reconhece que se pudesse estudar fora do país as oportunidades seriam maiores. “No exterior, o curso é mais completo, oferece mais conhecimento e os estudantes encontram mais facilidade para se inserir no mercado de trabalho”, assegurou.

Escolher entre estudar no Brasil e no exterior não envolve apenas a opção dos cursos e custos, mas também os planos pessoais de cada um. O curso também é bem diferente. Enquanto no Brasil os alunos ficam normalmente durante meio período em sala de aula, lá fora a carga horária costuma ser integral. Um MBA no exterior pode parecer um sonho distante, porém é mais possível do que você imagina. Confira algumas dicas que podem te ajudar a realizar esse sonho:

1. O primeiro passo é decidir se você realmente quer um MBA e quais são seus planos futuros. Você pretende mudar de carreira? A proposta é evoluir na sua área de atuação? Networking? Se faça essas perguntas.

2. Depois disso, você precisa decidir onde estudar. Você pode escolher um MBA no exterior, em sua própria cidade ou em uma outra cidade em seu país. Ao tomar essa decisão, leve em conta a rede de contatos que vai formar e a relevância desse networking para seus objetivos profissionais.

3. Pesquise! Leia tudo que puder sobre os diferentes cursos, se puder visite o Campus e converse com ex-alunos e representantes das universidades.

4. Prepare-se para os exames de admissão, caso sua escolha seja estudar no exterior. Faça um simulado de diagnóstico para entender seu nível de conhecimento para poder prestar um bom GMAT ou GRE (provas de admissão requeridas para cursos de pós-graduação e MBA no mundo todo). Em geral, são necessários seis meses de preparação.

5. Os programas de MBA valorizam muito suas cartas de motivação e recomendação. Então, fale bastante sobre suas capacidades pessoais e profissionais.

6. O perfil ideal para ser recrutado combina traços de personalidade, habilidades pessoais, desempenho acadêmico e profissional e resultado nos exames. Os diretores de admissão procuram candidatos que mostram muita flexibilidade e capacidade de liderança dentro e fora do ambiente de trabalho.

7. Se você for chamado para uma entrevista, prepare-se! Você terá que responder perguntas pessoais além das técnicas com segurança e domínio emocional.

Bolsas de estudo

As bolsas de estudo no exterior existem, mas são bem disputadas. O MBA é um programa caro, que custa em média US$ 50 mil e US$ 70 mil por ano. Acrescentando moradia e outros gastos, esse valor sobe para US$ 100 mil. Cada faculdade tem uma política diferente de bolsas de estudo. Mas, na maioria delas, você já concorre automaticamente a uma ajuda.

