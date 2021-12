Quatro novos editais de apoio à Agricultura Familiar serão lançados com um investimento de R$ 98 milhões

Por meio do Projeto Bahia Produtiva, quatro editais de apoio à Agricultura Familiar serão lançados na próxima semana. A ação, anunciada pelo governador Rui Costa, representa um investimento de R$ 98 milhões. Os editais estarão disponíveis no site da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), após os seus lançamentos, na segunda-feira (26) e na terça (27). As propostas podem ser apresentadas a partir do dia 1º de março e todos os projetos terão o crivo técnico para serem aceitos.

Dois editais serão voltados às agroindústrias da Agricultura Familiar, com lançamento na próxima segunda (26), no Salão de Atos da Governadoria, em Salvador. O primeiro vai investir R$ 20 milhões em projetos para a recuperação de agroindústrias e o segundo destinará R$ 60 milhões ao apoio à formação de alianças produtivas territoriais.

Os outros dois editais, cada um com investimento de R$ 9 milhões, vão selecionar projetos socioambientais para comunidades quilombolas e povos indígenas e serão lançados na terça (27), no auditório da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

"Fizemos um levantamento daquelas agroindústrias que estão paradas há pelo menos 20 anos e vamos apoiar para que voltem a funcionar, gerando emprego e renda. São casas de farinha, unidades de mel, laticínios. Queremos colocar tudo para funcionar", afirmou Rui Costa. O governador destacou que, nos últimos três anos, nove editais do Bahia Produtiva foram lançados, no valor de R$ 163 milhões. O projeto é executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa vinculada à SDR, por meio de acordo de empréstimo entre o Governo do Estado e o Banco Mundial.

adblock ativo