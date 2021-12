Quatro municípios baianos estão em situação de emergência

O governador Rui Costa, em decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), reconheceu o quadro de "situação de emergência" declarado nas cidades de Boa Vista do Tupim, Quijingue, Presidente Jânio Quadros e Nordestina, cujas atividades econômicas têm sido afetadas com a seca. O prazo dado foi de 180 dias, contados a partir dessa terça-feira (3), nos municípios citados.

Com essa medida, motivada pelos danos decorrentes da estiagem, as prefeituras poderão fazer contratações com dispensa de licitação, a fim de minimizar os prejuízos obtidos com a estiagem.

