Quase três mil novas vagas serão abertas para o Programa Partiu Estágio nesta quarta

Novas 2.702 vagas para o Partiu Estágio serão abertas nesta quarta-feira (21), pelo Governo do Estado. O edital do programa está disponível para consulta no site da Secretaria da Administração (SAEB) e as inscrições podem ser feitas até o dia 12 de março, por meio do site do programa . Em seu segundo ano, o Partiu Estágio já contratou cinco mil jovens no serviço público estadual, segundo dados oficiais.

Os candidatos devem estar atentos às modificações no processo de inscrição. Inicialmente, é preciso acessar o site do programa, criar uma conta, informando CPF, nome, data de nascimento e e-mail. O sistema enviará para o e-mail cadastrado os dados para acesso ao sistema de inscrição. De posse dos dados e de volta ao site de inscrição, o candidato deverá preencher os dados cadastrais e, posteriormente, escolher o curso e o órgão em que pretende estagiar, além de especificar o turno. Apenas poderá escolher o curso e o órgão para estágio no município que estuda ou reside.

O curso deverá ser identificado pelo candidato no rol de vagas oferecidas pelos diversos órgãos da Administração Pública Estadual. Após essa identificação, o candidato poderá escolher até três opções de estágio. Na finalização do processo de inscrição, o candidato receberá, no e-mail cadastrado, o comprovante de inscrição. Estão aptos a se inscrever todos os universitários residentes na Bahia e regularmente matriculados em cursos presenciais de instituições estaduais, federais e privadas, com sede no Estado. É necessário, ainda, que o universitário tenha idade mínima de 16 anos e cumprido pelo menos 50% do curso de formação.

O governador Rui Costa ressaltou que o programa é aberto a estudantes de qualquer universidade, seja pública ou privada. “São diversas áreas, de Engenharia à Saúde. Com o Partiu Estágio, unificamos a forma de seleção no Estado, com uma inscrição centralizada e dando prioridade a quem mais precisa. Com transparência absoluta, os jovens são selecionados a partir de critérios técnicos”, afirmou.

O programa

O Partiu Estágio é uma iniciativa da administração estadual baiana que garante acesso a oportunidades de estágio a jovens universitários de instituições federais, estaduais e privadas da Bahia que ainda não conseguiram se inserir no mercado de trabalho. É prioritário para estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e para aqueles que tenham estudado todo o Ensino Médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada.

