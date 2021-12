Qualificação: programa capacita jovens para se tornarem professores

O programa Ensina Brasil é uma iniciativa que tem como objetivo a qualificação de jovens para se tornarem professores da rede pública de ensino. Para isso, é realizada uma formação intensiva sobre educação, didática e gestão escolar com aulas presenciais em sala de aula e acompanhamento de tutores experientes. Posteriormente, o participante é enviado para atuar como professor remunerado em escolas públicas ou órgãos governamentais, durante dois anos.

O processo seletivo do programa possui cinco etapas. Inicialmente, o candidato deve preencher um formulário on-line e informar dados sobre histórico acadêmico e atividades extracurriculares. As demais etapas envolvem um teste de múltipla escolha, perguntas dissertativas, dinâmica em grupo e entrevista.

Para participar do programa, o candidato deve cumprir algumas exigências estabelecidas. Uma delas é a disponibilidade para morar fora de sua cidade. Confira abaixo os demais requisitos do programa:

1. Ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a);

2. Português fluente;

3. Ter curso superior completo ou previsão de graduação até dezembro de 2019 (você ainda pode se inscrever caso sua data de graduação tenha sido postergada para o primeiro semestre de 2020, em função de greve na sua universidade. Estes casos serão analisados posteriormente);

4. Ter concluído a primeira graduação há, no máximo, 10 anos;

5. Ter diploma de graduação em licenciatura ou bacharelado, reconhecido pelo MEC;

6. Ter disponibilidade para participar da formação inicial de cinco semanas (300 horas): 1 - Módulo presencial em São Paulo de quatro semanas em janeiro de 2020; 2 - Módulo online de 40h, em dezembro de 2019

7. Ter disponibilidade para participar do programa de fevereiro de 2020 até dezembro de 2021 (trabalho remunerado);

8. Ter disponibilidade para morar fora de sua cidade por dois anos, a partir de fevereiro de 2020. O participante deve estar apto para mudar de Estado caso não seja alocado no seu local de residência (os Estados parceiros serão divulgados no momento da oferta).

Capacitação

