Publicitários comemoram o dia da profissão, conheça mais sobre a área

Esta sexta-feira (1º de fevereiro), é a data reservada a comemoração da profissão da criatividade: Publicidade e Propaganda . Apesar do mercado de trabalho estar ainda se recuperando da crise, os publicitários têm algo a comemorar. De acordo com dados do setor, a indústria da comunicação deste segmento movimenta mais de 120 bilhões ao ano. E corresponde a mais de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

A publicidade leva a inovação por onde passa, tem o poder de comunicar sem ao menos uma palavra. Nas agências, a criatividade é sempre pré-requisito. Por isso, é importante ter sempre em mãos um portfólio de suas ideias, mesmo que elas não tenham sido compradas. Um bom publicitário sempre tem uma ideia engatilhada.

Essa profissão é de extrema importância. Afinal, produto algum existiria sem marca, que passou pela concepção e desenvolvimento de um publicitário. Não tem para onde correr. Se quiser ter identidade e visibilidade para seus produtos, empresas precisam não hesitar em arcar com esse investimento.

O publicitário Eder Bastos atualmente atua como diretor de comunicação na prefeitura de Xique-Xique, na Bahia. Mas nunca deixou de atuar como publicitário. Apaixonado pelo setor de criação, ele sempre mantém viva a essência da Publicidade e Propaganda. “Nunca me imaginei fazendo outra coisa, a não ser a Publicidade. Desde sempre, gostei de criar”, afirma.

As perspectivas do mercado de trabalho não são as melhores, o que torna a profissão ainda mais desafiadora. “A publicidade é boa, mas sempre tem alguém que pague mais barato. Isso acaba desvalorizando, o que não deveria acontecer” ressalta.

Apesar disso, Eder acredita que as empresas hoje vêm percebendo a importância da publicidade, principalmente nas redes sociais, para o sucesso dos seus negócios. “Está acontecendo uma revolução nas empresas. Com esse “boom” que as redes vêm promovendo, acaba movimentando muito o setor. Seja off-line ou online, as empresas que não querem ficar para trás sabem que precisam aparecer”.

Por ter estagiado desde cedo, o publicitário nãos teve dificuldade de entrar no mercado. “O estágio é muito importante para ganhar espaço no futuro mercado de trabalho”, sinaliza, lembrando da importância de manter-se sempre atualizado. Depois de graduado, Eder já fez especialização em Gestão Pública e está finalizando MBA em Marketing Digital , “A publicidade está em constante movimento”, conclui.

