Psicologia infantil: como funciona e quando é recomendado o acompanhamento?

Ser criança é mergulhar em um mundo de descobertas e de transformações todos os dias. É nessa fase que a criatividade se expressa, que surgem os primeiros afetos e que se alimentam os medos fantasiosos. Quando a bagunça e o barulho dão espaço ao silêncio e ao isolamento é momento de cuidar da saúde mental dos pequenos.

Uma lista de afazeres e obrigações grandes também gera um pressão sem medidas e, às vezes, insuportável para as crianças. Conseguir corresponder a todas essas expectativas torna-se um pesadelo, que na maioria das vezes, elas não conseguem expressar em palavras. É nesse contexto, que entra a psicologia infantil.

Não existe idade recomendada para levar uma criança ao psicólogo . O importante é observar os sinais que seu filho apresenta e levá-lo quando for necessário. “São inúmeras questões que pedem por uma ajuda psicóloga. Entre elas, separação dos pais, o luto e a dificuldade de socialização. O importante mesmo é que os pais saibam lidar com a situação e não tente nomear e nem rotular um comportamento diferente”, explica a psicóloga Niliane Brito.

A especialista explica que quanto mais cedo os pais identificarem que a criança precisa de um suporte e atendimento psicológico, mais cedo os sintomas vão diminuindo. “Quando a crianças têm um auxilio psicológico maiores são as possibilidades dos sintomas apresentarem melhora. E todo tratamento deve funcionar como um triângulo, entre a família, a criança e a escola”.

A psicologia infantil trabalha com a psicoterapia. O objetivo é auxiliar na expressão das emoções de cada criança, pois através da brincadeira ela pode expandir seus sentimentos acumulados e ressignificar os eventos traumatizantes. Desta forma, o psicólogo exerce a função de facilitador, sendo capaz de identificar os conflitos e auxiliar na busca por melhores alternativas para lidar com eles.

Esse cuidado na infância é de grande importância para que as fases seguintes não sejam prejudicadas. Cuidar da saúde mental das crianças é também exercer a função de prevenção de saúde mental do adolescente, contribuindo para que ele seja um adulto mais consciente de seus sentimentos.

Como funciona o atendimento as crianças?

Sabemos que as crianças não expressam seus sentimentos e emoções como fazem os adultos. Elas verbalizam menos e tem outras formas de comunicação. Por isso, todo atendimento é feito de forma lúdica, ou seja, através de brincadeiras, desenhos, jogos e massinhas.

É através do brincar que a criança consegue expressar os seus sentimentos e o seu mundo. Com o auxílio da psicologia infantil, elas encontram recursos de enfrentamento para se posicionar de forma saudável e sem prejuízos no seu dia a dia.

Encontros periódicos com os pais também serão importantes ao logo da psicoterapia. A participação dos mesmo é imprescindível neste processo. Muitas vezes, se faz necessário solicitar aos pais informações, como também, oferecer-lhes auxílio para o desenvolvimento satisfatório do processo. A parceria com a escola também é importante, já que é no ambiente escolar que a criança passa boa parte do tempo e onde, frequentemente, as dificuldades e conflitos se manifestam.

Confira alguns sinais de que seu filho precisa de um psicólogo:

1. Tristeza, muito choro e mudança de comportamento

2. Distúrbios físicos

3. Fica doente com muita frequência

4. Compulsão na comida

5. Dificuldade de interagir socialmente

6. Intolerância e agressividade

7. Agitação e falta de concentração

8. Dificuldade de aprendizagem

